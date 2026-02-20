「失踪人捜索班 消えた真実」(ファミリー劇場)

2025年、見事なギター演奏を披露したNetflixシリーズ「グラスハート」や、竹内涼真とW主演を務めた「10DANCE」など、話題作への出演が続いた俳優・町田啓太。春には新たにNetflixシリーズ「九条の大罪」の配信が控えているなど、2026年も活躍が期待されている。

そんな町田が2025年4月期に主演を務めたのが、ドラマ9「失踪人捜索班 消えた真実」だ。元警視庁捜査一課の刑事で、各分野のプロフェッショナルを集めた民間の失踪人捜索チームを立ち上げ、人知れず姿を消してしまった失踪者たちを捜し出す主人公・城崎達彦を熱演。そんな城崎のバディで、城崎が警察を辞職した後も一番の協力者であり続ける刑事・笹塚晋平を小泉孝太郎が演じた。

町田啓太と小泉孝太郎によるバディの活躍が見どころ (C)「失踪人捜索班 消えた真実」製作委員会

警視庁捜査一課の刑事・城崎達彦(町田)は、相棒の笹塚晋平(小泉)とともに、検挙率No.1のバディとして活躍していた。そんなある日、城崎が最愛の妻・恵子との結婚記念日を祝うためにケーキを買って帰宅したところ、恵子の姿がどこにも見当たらなかった。焦る中、城崎の携帯電話に笹塚からの着信が入る。笹塚は帰宅途中に、恵子の先輩であるフリー記者・深町克英(小久保寿人)が遺体で発見された現場に遭遇したと城崎に告げる。笹塚の電話を受けた城崎は恵子が何らかの事件に巻き込まれたと確信するが、警察は恵子の失踪についての捜査を急に打ち切ってしまう。警察組織へ不信感を抱いた城崎は、辞職して自らの手で恵子を捜し出すことを決意し、失踪案件専門の探偵社である"失踪人捜索班"を結成。各分野のプロフェッショナルである個性的なメンバーを集め、笹塚の協力も得ながら恵子たちの行方を追っていく。やがて、彼らは社会の大きな闇ともいえる"消えた真実"に近づいていくのだった...。

■町田啓太と小泉孝太郎のバディ感が熱い！捜索班と刑事が事件の真相を追う

町田演じる城崎は、妻・恵子が行方不明になったことをきっかけに警察に不信感を抱き辞職し、失踪案件専門の探偵社を立ち上げることになる。警察が事故として捜査を打ち切った深町の死の真相を追い、恵子を見つけ出すために奔走することになるのだが、捜索は容易なものではない。関係者が次々と失踪したり、城崎たちの調査を阻む者が現れたりと、危険な局面も訪れる。

そんな状況下でも、冷静さと判断力を決して失わないのが城崎だ。町田の真っすぐな瞳からは、妻を守ることと事件の真相を突き止めることへの城崎の覚悟が感じられる。城崎が冷静な佇まいの奥に熱さを宿していることをしっかりと体現し、ドラマ全体の緊迫感を引っ張る存在だ。

そんな城崎の一番の協力者である刑事・笹塚を演じたのが小泉だ。城崎もまだ刑事だった頃、優秀なバディだった2人。現在も笹塚は城崎の能力を認め、陰ながら支える存在となる。素直じゃない一面もありながら、芯の通った正義感を持っており、そんなところが城崎と通じ合うのだろう。そんな笹塚を小泉は、穏やかだが確かな真っすぐさを感じられる表情とセリフ回しで好演している。

町田と小泉のバディ感も見どころの本作。城崎が立ち上げた捜索班のメンバーに、菅生新樹、武田玲奈、片桐仁と個性豊かな俳優陣も顔をそろえる。城崎と笹塚の息の合った呼吸で紐解かれていく事件の真相を、その目で確かめていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

失踪人捜索班 消えた真実

放送日時：2026年2月28日(土)12:10〜

チャンネル：ファミリー劇場

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：町田啓太、小泉孝太郎、菅生新樹、泉里香、武田玲奈、片桐仁、高橋克実、光石研

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ