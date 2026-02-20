小島瑠璃子、活動休止中の収入は0 生活水準の変化・現在の資産明かす「車も好きだったしお家も大きいところに住んでた」

小島瑠璃子、活動休止中の収入は0 生活水準の変化・現在の資産明かす「車も好きだったしお家も大きいところに住んでた」