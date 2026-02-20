小島瑠璃子、活動休止中の収入は0 生活水準の変化・現在の資産明かす「車も好きだったしお家も大きいところに住んでた」
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの小島瑠璃子が19日、「資産、全部売ってみた」（ABEMA／夜11時〜）に出演。活動を休止していた時期を振り返る場面があった。
【写真】小島瑠璃子「前代未聞に美しい」イメチェン姿
お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇から「資産ってありますか？」と聞かれた小島は「私も0から頑張る人です」と回答。また、約2年半活動を休止していた小島は、その期間の収入について「0ですね」と明かしつつ「怖くないですか？溜めてた資産が減っていくのは」という質問には「生活水準を下げることに1ミリも抵抗がないタイプで」と返した。
続けて「私、車も好きだったしお家も大きいところに住んでたんですよ。なんですけど、本当にこれくらい（スタジオセットほどの大きさ）の部屋になっても何も思わないです」と口に。また「それは、想像で言ってるんじゃなくて実際そうです」と活動休止後の生活や中国へ留学していた期間に感じたことだと語っていた。
小島は2025年10月12日、自身のInstagramにて「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。同年11月には、復帰後初となる公の場にて、今後の仕事について「もし、一緒にお仕事をしたいって言ってくださる方がいたら、前みたいにバラエティ番組だったりとか」と活動への意欲を見せていた。そして「資産、全部売ってみた」にて、復帰後初めてMCを担当。吉村とともに、新たな夢に挑む芸能人を応援する。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
◆小島瑠璃子、活動休止中の収入告白
◆小島瑠璃子、2025年10月に復帰
情報：ABEMA
