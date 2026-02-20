ビンテージな雰囲気で統一された車内

フロントラインが仕上げたMGB GTは、ロケッティアのNA型マツダMX-5（ロードスター）よりハイエンド。お値段は3倍ほど違うため、直接的な比較は成り立たない。同社は、レストモッドという言葉が生まれる前からMGBを再生させてきた。

今回のデモ車両は、17万ポンド（約3570万円）。MGBは1962年から1980年まで作られたクラシックカーだから、ロードスター以上の手間がかかる。ブリティッシュ・モーター・ヘリテージ社が提供する、真新しいボディシェルの利用が推奨されている。



手前からフロントラインMGB 2.5と、ロケッティア・マツダMX-5 Mk1 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

建付けの良いドアを開けば、投じられた金額の違いは一目瞭然。ダッシュボードは美しい金属製で、クロームメッキも艶が深い。バケットシートは芸術品のよう。高速での事故時には身体がバラバラになりそうだが、ビンテージな雰囲気で統一されている。

カスタムメイドで、配色などは自由。デモ車両には、ブルートゥース・オーディオとエアコンも備わった。説明されなければ、オリジナルと間違いそうなほど調和している。

1120kgに293psで極上モノの運転体験

リアはリジッドアクスルのままだが、サスペンションはナイトロン社製。グレートブリテン島のアスファルトに続く不整を、瞬時になだめる。基本設計が60年以上前のシャシーは、剛性が高められている。ロールケージも組まれ、走りは意外にも現代的だ。

タイヤは穏やかなトレッドのブリヂストン・トランザだが、安定したマナーで走りへのめり込める。電動パワーステアリングが実装され、情報量は若干乏しいけれど。



フロントラインMGB 2.5（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1120kgの車重に絶妙なFRの特性と、293psを発揮するエンジンが相まって、運転体験は極上モノ。アンチロールバーを少し弱め、グリップの低いクラシカルなタイヤを組み合わせれば、より滑沢になるだろう。

純粋な喜びを享受できるレストモッド

ロードスターの車内は、全面的にレザーで仕立てられ、新しいメーターが組まれ、ナルディ・ステアリングへ交換されている。基本的には1990年代の日本車然とした雰囲気だとしても、印象は悪くない。

シャシーの剛性感は、クーペのMGBほど高くないものの、パワステは油圧。指先でコミュニケーションを取りやすい。トヨタ86のように、アクセルの加減で、カーブの出口へ望み通りにフロントノーズを導ける。筆者の好みは、こちらの方かもしれない。



ロケッティア・マツダMX-5 Mk1（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

古き良きクルマの魅力や、純粋な喜びを享受できる、今回の2台。それでいて、動力性能や製造品質は現代水準にある。パワーやグリップが、過剰なわけでもない。ロケッティアとフロントラインの顧客が、夢中になることにもうなずける。

排気ガス規制が厳しくなり、安全基準が高くなる中で、この手のレストモッドは間違いなく増えていくだろう。読者は、どんな内容をご希望だろうか。自分なら、FRのポルシェ944に水平対向6気筒を搭載したい。誰か、安価に叶えてくれないだろうか。

番外編：ロケッティアとフロントラインとは？

ロケッティアのワークショップは、工業団地の一角にある。フォードやブリストルで経験を積んだ、ブルース・サウジー氏が創業者。マクラーレンへ在籍していた時、フォードのV6エンジンで、理想のロードスターを作ろうと考えたのが始まりだった。

当初は事業化するつもりはなかったが、ユーチューブで紹介されると話題に。V6エンジンへのコンバージョンキットが、ヒット部品になった。インテリアやサスペンションなど、事業は拡大中。カーボン製ボディで400馬力を誇る、新作も開発中とのこと。



ロケッティア社のワークショップの様子 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

フロントラインの創業者は、ティム・フェンナ氏。レースを楽しんだMGやオースチンの故障から、トヨタのMTを利用したマシン製作のアイデアが生まれたそうだ。代表作は、2012年から50台が作られたMGB GTのレストモッド、LE50だろう。

それには、マツダ・ロードスターの2.0Lエンジンが載っていた。大きな費用を投じた、大胆なレストモッドが真骨頂といえる。多様な銘柄のモデルを手掛けるが、今でも得意とするのはMGB。最近は、MGAにも領域を広げたらしい。

MGBとロードスター レストモッド2台のスペック フロントラインMGB 2.5（英国仕様）

英国価格：17万ポンド（約3570万円）

全長：3886mm（オリジナルMGB）

全幅：1524mm（オリジナルMGB）

全高：1238mm（オリジナルMGB）

最高速度：225km/h

0-100km/h加速：4.5秒

燃費：10.6km/L（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1120kg

パワートレイン：直列4気筒2488cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：293ps

最大トルク：33.1kg-m

ギアボックス：6速マニュアル（後輪駆動）

ロケッティア・マツダMX-5 Mk1（英国仕様）

英国価格：4万4000ポンド（約924万円＋ベース車）

全長：3970mm（オリジナルNA型）

全幅：1675mm（オリジナルNA型）

全高：1235mm（オリジナルNA型）

最高速度：225km/h（予想）

0-100km/h加速：4.5秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1050kg

パワートレイン：V型6気筒2967cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：284ps

最大トルク：33.1kg-m

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）



ロケッティア・マツダMX-5 Mk1（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）