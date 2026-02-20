古いクルマの魅力を引き出すレストモッド

手応え抜群のシフトレバーでリズムを刻み、バランス取りされたエンジンの美声を堪能する。直近の1年間に確かめた中で、最も興奮を誘うパワートレインだと断言できる。

【画像】ロケッティア「マツダMX-5」 フロントライン「MGB」 往年のアレもコレもレストモッド！ 全153枚

片方のエンジンは、約20年前のジャガーSタイプから移植したもの。もう一方は、数世代前のマツダ6から引き抜いたもの。最近のクルマは面白みに欠ける、と感じる人は世界的に少なくない。往年の魅力を引き出す、レストモッド需要は当面減らないだろう。



左からロケッティア・マツダMX-5 Mk1と、フロントラインMGB 2.5 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

クラシックカーが好きな億万長者の間では、シンガー社が手掛けるポルシェ911や、イーグル社が再生するジャガーEタイプが注目を集めている。だが、より民主的な要望へ応えているのが、英国のロケッティア社とフロントライン社だ。

フォードの3.0L V6を積んだNA型ロードスター

NA型とNB型の、マツダMX-5（ロードスター）のレストモッドを得意とするのが、ロケッティア。3.0L V6エンジンへの換装や、そのDIYキットの提供を主軸としながら、近年は車両全体のアップデートへ事業を広げている。

筆者の目前にあるのはデモ車両。V6エンジンが載り、内装が一新され、シャシーが補強され、マイスターR社製コイルオーバーサスが組まれている。お手持ちのロードスターと、4万4000ポンド（約924万円）を持ち込めば、同等に仕上げてもらえる。



ロケッティア・マツダMX-5 Mk1（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

創業者のブルース・サウジー氏は、完成度の高いプラットフォームを理由に、ロードスターへ惹かれてきた。しかし、エンジンには不満があった。そこで目をつけたのが、Sタイプに載ったフォード由来の3.0L V6ユニットだった。

この開発には、ポルシェも関与したといわれる。ヘッドは、名門コスワースが提供していた。クランクシャフトは鍛造品で、ブロックはアルミ製で、重さはマツダの4気筒ユニットと大きく違わないという。

1050kgの小さなボディに280馬力以上

3.0L V6エンジンを積んだ、NA型ロードスターは精彩。7000rpmのレッドラインへ上昇するさなか、壮大な音響体験に包まれる。エアボックスはカーボンファイバー製で、マフラーのタイコは小さく、メカニカルでメタリックな咆哮が周囲を震わせる。

本来の最高出力は243psだが、ロケッティアの手で新しい吸排気系が組まれ、バランス取りされ、284psを得ている。独自のアダプターを介して接合されるのは、標準の5速MT。直6エンジンは直4より回転が滑らかで、強度は問題ないらしい。



ロケッティア・マツダMX-5 Mk1（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

E46型BMW M3 CSLと印象は重なるが、セミATだったから、体験ではこちらが上かもしれない。もう少し長くてもいいが、ストロークの短いシフトレバーはコクコク動き、スロットルは電子制御で鋭く、無駄にシフトダウンしたくなる。

タイヤは、ミシュラン・パイロットスポーツ3。1050kgの小さなボディに280馬力以上と来れば、躍動感は半端ない。「1万2000rpmまで回るスポーツバイクは、最高に気持ちいいですよね。だから、痛快なV6エンジンを選んだんですよ」。サウジーが微笑む。

ゲートへ収まるクリック感がクセになる

とはいえ、魅力的な4気筒だってある。V8エンジンを搭載したMGBを過去に生み出した、フロントラインの最新作に載るのは、2.5Lの直4。英国仕様の古いマツダ6へ搭載されていたユニットで、北米ではフォードにも載っていた。

至って普通のエンジンといえたが、フロントラインはフルリビルド。軽い部品や鍛造の部品で組み直し、秘めた可能性を引き出している。吸気側のキャブレターのような箱は、燃料噴射ユニット。ロケッティアほどではないが、見た目にもこだわられている。



フロントラインMGB 2.5（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

アイドリングさせると、ウェーバー・キャブレターのような唸りが響き面白い。回転上昇とともに、吸気音と排気音のシンフォニー。アグレッシブでスリリングだ。

トランスミッションは、最新のND型ロードスターへ載る6速マニュアル。シフトレバーは長めだが、引っ掛かりはなく高精度なメカを操る感触が心地良い。カチッと、ゲートへ収まったクリック感がクセになる。

この続きは、ベスト・レストモッドな2台（2）にて。