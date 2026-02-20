栃木県警は20日、機動捜査隊の20代の男性隊員が同僚の男性隊員に対しわいせつな行為をしたとして不同意性交などの容疑で書類送検しました。

またこの隊員を含めた20代から30代の男性隊員3人の懲戒処分を発表しました。

栃木県警によりますと、県警機動捜査隊に所属する27歳の男性巡査は、去年7月、訓練入校していた警察学校の寮内で飲酒後、自分より下位にある20代の男性巡査のハーフパンツと下着を脱がせわいせつな行為をするなどしたとして、書類送検されました。

また県警はこの男性巡査を停職1か月の懲戒処分としました。

さらに24歳と36歳の男性隊員も同じ被害隊員に対し、パワハラやセクハラ行為をしたとして、減給などの懲戒処分となっています。

男性巡査らは「相手のことを考えずやってしまった」などと話しているということです。

県警は「誠に遺憾であり、県民の皆さまに深くお詫び申し上げます」と謝罪のコメントを発表し「非違事案の絶無に向け、職務倫理教養の充実など再発防止を徹底し、県民の信頼回復に努める」などとしています。