元つばきファクトリーの浅倉樹々、芸能活動再開を発表「もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い…」

元つばきファクトリーの浅倉樹々、芸能活動再開を発表「もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い…」