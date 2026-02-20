元つばきファクトリーの浅倉樹々、芸能活動再開を発表「もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い…」
元つばきファクトリーの浅倉樹々が、4月から芸能活動再開することが明らかになった。20日、所属事務所が発表した。
【写真】グループ卒業前ラスト写真集でさまざまなショットに挑戦した浅倉樹々
所属するジェイピィールームは「浅倉樹々ですが、４月より芸能活動を再開することとなりました」と報告。「本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました」とし、「今後の活動に関しては、弊社ホームページ及びSNSにてお知らせして参ります。今後とも浅倉樹々への応援の程どうぞよろしくお願い致します」と伝えた。
また、浅倉は「皆様お久しぶりです。浅倉樹々です。突然のお知らせになりますが、この度、芸能活動を再開する事となりました」と報告。「歌う事、表現をする事が大好きなのは変わらず、人生の中で今しか出来ないことを考えた結果もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い今回決断致しました」と活動再開に至った理由を告白した。
続けて「離れた期間で多くの学びがあり、新たな自分にも出会う事が出来ました。そこでの経験も踏まえ、また一から気持ちを改め皆様と一緒に歩んでいけたら幸いです。どんな風に過ごしていたか心境に関する事や活動に対しての想いなどはまた詳しく綴りたいと思います。応援の程よろしくお願い致します」とした。
浅倉は、2014年10月25日にハロプロ研修生に加入。15年4月29日にハロプロ研修生内新ユニットとして「つばきファクトリー」が結成され、メンバーに選ばれる。17年2月22日にインディーズシングル4枚のリリースを経てつばきファクトリーとしてメジャーデビュー。
同年7月に発売した2ndシングル「就活センセーション／笑って／ハナモヨウ」で『第50回日本有線大賞』新人賞、『第59回日本レコード大賞』最優秀新人賞を受賞。2023年4月2日に「ひなフェス 2023 つばきファクトリープレミアム〜浅倉樹々卒業スペシャル〜」をもってつばきファクトリー及びハロー！プロジェクトを卒業した。24年12月30日に、25年3月31日をもって芸能活動を終了することを報告し、「今後は、トリマーとして動物と向き合い、愛情を注ぎ飼い主さんのサポートを全力で努めていきたいと思っています」と伝えていた。
