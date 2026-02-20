将棋の藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第84期A級順位戦の最終一斉対局が静岡市「浮月楼」で指される26日に大阪府高槻市の関西将棋会館で午後6時から大盤解説会が開かれることが決まった。コロナ禍以降初めて。

棋士10人が年度を通じて総当たりで9局ずつ指すA級は、最終9回戦を残して順位1位の永瀬拓矢九段（33）と10位の糸谷哲郎八段（37）が7勝1敗で並ぶ。9回戦では永瀬が佐藤天彦九段（38）、糸谷は近藤誠也八段（29）と対戦。永瀬が勝ち糸谷が負ければ永瀬が2期連続、糸谷が勝ち永瀬が負ければ糸谷が初挑戦する。両者共に勝つか負けるかだとプレーオフとなる。

関西本部所属の糸谷は連盟常務理事も務め、棋士活動だけでなく運営面も担う。理事の名人挑戦となれば、日本将棋連盟によれば1986年、当時会長だった大山康晴十五世名人が中原誠名人に挑んで以来40年ぶりで話題を集めそうだ。

大盤解説会にはスペシャルゲストで糸谷の師匠・森信雄七段、兄弟子の山崎隆之九段、弟弟子の大石直嗣七段が登場する。歴代最多15人の棋士を輩出した一門から糸谷が名人挑戦すれば初。藤井の師匠・杉本昌隆八段も出席予定で、7番勝負へ向けてのトークも期待できそうだ。