２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９８円４２銭（０・８０％）安の４万９１６１円０３銭だった。

３日ぶりに下落した。全銘柄のうち、７割超にあたる２４６銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６４２円１３銭（１・１２％）安の５万６８２５円７０銭だった。読売３３３と比べ、下落率が大きかった。

前日の米株式市場では、トランプ米大統領が１０日以内にイランへの軍事攻撃を行うかどうか判断すると発言したことを受け、中東情勢の緊迫化が意識され、主要な株価指数がそろって下落した。東京市場でも、地政学リスクへの警戒感から売り注文が優勢となり、東証プライム銘柄の８割近くが値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、自動車部品大手アイシンの８・６７％が最大だった。サンリオ（６・５８％）、イビデン（４・９９％）と続いた。

上昇率は、三井金属（５・４４％）、ＩＨＩ（５・１８％）、浜松ホトニクス（５・０７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４３・６１ポイント（１・１３％）低い３８０８・４８。