乃木坂46の元メンバーで俳優の与田祐希（25）が、パジャマ姿の無防備なプライベートショットを披露した。

【映像】与田祐希、戸田恵梨香との2ショット＆無防備なパジャマ動画

2025年2月に乃木坂46を卒業した与田。卒業後は俳優として活動していて、Instagramでは日曜劇場『リブート』で姉妹を演じる俳優・戸田恵梨香（37）とのオフショットを投稿していた。ほかにも番組で共演していたお笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52）の顔Tシャツを着て餃子を食べる姿など、プライベートについても発信している。

2026年2月19日の更新では、猫柄・ピンクのパジャマ姿で、「おいしいのあるよ、おいで どうぞ、だいふくが3歳になりました。だいふくちゃん3歳です、おめでとう！」と飼い猫の誕生日を祝福する様子を公開している。

この投稿にファンからは「パジャマ与田ちゃん可愛い」「与田ちゃんに愛されてる、だいふくが羨ましすぎる」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）