¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È4Ç¯¡£ºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤âµëÍ¿¤Ï3³ä¸º¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤ÈÆó¿Í¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÅÄÃæ²íÉ§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦56ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ç30Ç¯°Ê¾å±Ä¶È°ì¶Ú¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÌò¿¦ÄêÇ¯¤Ç´ÉÍý¿¦¤ò³°¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ë¾ì¤¬¼ÒÆâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÌÜÅÓ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤·¤¤Æ»¤òÃµ¤¹¤Ù¤¤«¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢50Âå¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇº¤àÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
50Âå¤³¤½"¤ä¤êÄ¾¤·"¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½Âå¡¢50Âå¤Ï¤Þ¤ÀÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸ËÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¿ÍÁ´ÂÎ¤Î20%°Ê¾å¤¬50Âå°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Âå¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö·Ð¸³¡×¡Ö¿ÍÌ®¡×¡Ö·ÐºÑÃÎ¼±¡×¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Indeed¤Î¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î½¢¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ê2022Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢50Âå°Ê¹ß¤Î¥·¥Ë¥¢¤ÎÌó58.3%¤¬¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡ÖÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢9³ä°Ê¾å¤¬ÉÔ°Â¤ä²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤á¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Î5¤Ä¤ÎÁªÂò»è
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼çÍ×¤Ê5¤Ä¤ÎÆ»¤ò¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦1. ºÆ½¢¿¦¡¦Å¾¿¦
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÊÌ¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Æ»¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤ä¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¦2. »ñ³Ê¼èÆÀ
¹ñ²È»ñ³Ê¤äÀìÌç»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆ»¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ê¤É¤Ï50Âå¤«¤é¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÌÜ»Ø¤»¤ë»ñ³Ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¦3. ¼ñÌ£¤Î¿¼²½¡¦»Å»ö²½
Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¼ñÌ£¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ëÆ»¡£¼ý±×²½¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÄêÇ¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦4. ÃÏ°è³èÆ°¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
NPO¡ÊÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡Ë¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆ»¡£¼ýÆþÌÌ¤Î¹©É×¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦5. µ¯¶È¡¦ÆÈÎ©
¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÆ»¡£¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤±¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¼ýÆþ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤Ê·èÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¾®¤µ¤¯»î¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Ã»´ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÇÅ¬À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢Ìë´Ö¹ÖºÂ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Éû¶È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÌÌ¤Î¸½¼Â¤È»Ù±çÀ©ÅÙ
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï·î³ÛÌó5Ëü6000±ß¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÎ¾Êý¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï·î³ÛÌó14Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡×¤Ç¤¹¡£2024Ç¯10·î¤«¤é¤ÏµëÉÕÎ¨¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑ¤Î50%¡Á70%¤¬µëÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¡Ê·±Îý½¤Î»¸å¤Î½¢¿¦¤Ê¤É¡Ë¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢ºÇÂç80%¤Þ¤ÇÄÉ²Ã»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¹ÖºÂ¤Ï2025Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¤Ç3220¹ÖºÂ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢´Ç¸î»Õ¡¢IT´ØÏ¢»ñ³Ê¡¢MBA¼èÆÀ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼õ¹ÖÎÁ¤¬100Ëü±ß¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤â¼Â¼ÁÉéÃ´¤Ï20Ëü±ßÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤ò´É³í¤¹¤ë¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤³¤½¹ÔÆ°¤ò
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¹ÖºÂ¤òÄ´¤Ù¡¢Ä¹Ç¯¤Î±Ä¶È·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ëÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄÌ¿®¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£µëÉÕ¶â¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼õ¹ÖÎÁ¤Î7³ä¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µËö¤ÏÃÏ°è¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁÏ¶È»Ù±ç¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
50Âå¤«¤é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¡×¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤È·Ð¸³¤ÎÃª²·¤·¤«¤é»Ï¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢¾®¤µ¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢50Âå¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë