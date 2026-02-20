ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢´ä°æÀéÎç3°ÌÉâ¾å¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¡¢¥Û¥ó¥ÀLPGA
¡¡¡Ú¥Ñ¥¿¥ä¡Ê¥¿¥¤¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Û¥ó¥ÀLPGA¤Ï20Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Î¥µ¥¤¥¢¥àCC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ä°æÀéÎç¤¬10¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î131¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Ï17¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥¤¡¦¥½¥ß¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£
¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤È¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈÅÄÍ¥Íø¤¬¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Ç13°Ì¡£Á°Æü¥È¥Ã¥×¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤Ï7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÈÊÂ¤Ö22°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡´ä°æÌÀ°¦¤ÈÃÝÅÄÎï±û¤¬45°Ì¡£ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï50°Ì¡¢µÈÅÄÎë¤Ï56°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï58°Ì¡¢µÜÅÄÀ®²Ú¤Ï66°Ì¡£º£Âç²ñ¤Ï72Áª¼ê½Ð¾ì¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢4Æü´Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£