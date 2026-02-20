タレントの薬丸裕英（60）が、60歳の誕生日を迎えたことを報告。妻の石川秀美さんやタレントの三田寛子（60）ら“花の82年組”が集結し、お祝いしてもらう様子が公開された。

【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショットや自宅プール

1990年に石川さんと結婚した薬丸。これまでブログで、妻とランチデートを楽しむ姿や孫が自宅に設置した巨大プールで遊んだことなど、日常の様子を発信してきた。

“花の82年組”との集合ショット公開

2026年2月19日の投稿では、「還暦を迎えました。多くの方々に支えられ、ここまで歩んでこられたことに感謝いたします。『60』はただの数字と捉えて、無理せず、サボらず、ほどほどに今まで通りのペースで頑張ります」と60歳の誕生日を迎えたことを報告。

またこの日、三田もInstagramを更新し、石川さんやタレントの早見優（59）、松本伊代（60）ら、“花の82年組”とともに、「1981年のドラマ『2年B組仙八先生』からのご縁です！ お互い還暦なんて信じられない」と薬丸の誕生日をお祝いしたことを明かしている。

これらの投稿に、「やっくんおめでとうございます」「薬丸さんモテモテ」「皆さん変わらずステキです！」「豪華すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）