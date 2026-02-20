【ワシントン＝阿部真司】米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設を巡り、米国防総省が、辺野古に建設予定の滑走路とは別に、より長い距離の滑走路を日本政府が選定しなければ「普天間飛行場は返還されない」と明記する文書をまとめていたことが分かった。

普天間飛行場の滑走路は長さ２７４０メートルで、辺野古に建設されるＶ字形の滑走路は長さ１８００メートルにとどまる。米連邦議会の政府監査院（ＧＡＯ）は２０１７年、短い滑走路は米軍の能力低下を招きかねないと指摘し、より長い滑走路の選定を国防総省に勧告した。

文書は、ＧＡＯの勧告に対し国防総省が２５年９月に回答したもの。長い滑走路の選定を「日本政府と共に進めている」としつつ、最終決定する責任は日本政府にあるとの考えを示した。

日米両政府は２０１３年４月に発表した計画で、緊急時に長い滑走路が必要となる場合は民間の空港を利用することで合意している。小泉防衛相は２０日の記者会見で、「米側は２国間の合意に基づく（在日）米軍再編の実施を継続するとの見解を示しており、日米間の認識に全く齟齬（そご）はない」と述べ、辺野古への移設完了後に普天間飛行場は返還されるとの考えを示した。