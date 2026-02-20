芸能事務所ＪＰルーム株式会社は２０日、昨年３月３１日に芸能活動引退を発表した元つばきファクトリーの朝倉樹々（２５）が芸能活動再開すると発表した。

同社はＨＰで「浅倉樹々 芸能活動再開のお知らせ」と題し文書を掲載。

「いつもジェイピィールームタレントへの応援ありがとうございます。浅倉樹々ですが、４月より芸能活動を再開することとなりました。本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました。今後の活動に関しては、弊社ホームページ及びＳＮＳにてお知らせして参ります。今後とも浅倉樹々への応援の程どうぞよろしくお願い致します」とコメントした。

引退後は動物関係の職業についたとみられるが、朝倉は復帰の経緯をＨＰで説明。

「皆様お久しぶりです。浅倉樹々です。突然のお知らせになりますが、この度、芸能活動を再開する事となりました。歌う事、表現をする事が大好きなのは変わらず、人生の中で今しか出来ないことを考えた結果もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い今回決断致しました。離れた期間で多くの学びがあり、新たな自分にも出会う事が出来ました。そこでの経験も踏まえ、また一から気持ちを改め皆様と一緒に歩んでいけたら幸いです。どんな風に過ごしていたか心境に関する事や活動に対しての想いなどはまた詳しく綴りたいと思います。応援の程よろしくお願い致します」とつづった。