¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£²£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡££×£Â£Ã¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ê¿Æü¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºòÆü¤¬¸ø¼°¤ÎÈ¯É½¤Ç£²Ëü¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë£×£Â£Ã»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï£³·î£¶Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼èºà¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤ß¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤ÎÊý¤È¤«¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³ä¤È½ÐÌò¤Ç¼èºà¤ËÍè¤ë¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼èºà¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¹ç´Ö¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê£×£Â£Ã¤Î¥¥ã¥ó¥×¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤È¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¤¤ä¡Á¼èºà¤·¤ä¤¹¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢à½ÐÌòá¤Ç¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤Ï¡¢Ä»Ã«·É»á¤È»å°æ²ÅÃË»á¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸×ÅÞ¤ÎÍÆ¯¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤â¸µºå¿À¤À¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¡Ä¤´±ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢»ä¤ÏÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¾¤Ë¤â¡Ö¤ª¤ª¡ª¡¡ÍÆ¯¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖÍè¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÅâÆÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ØÃ¯¤«¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤éÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡££Î£å£ô£æ£ì£é£ø¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø£´Æü´Ö¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¢»ä¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È³°¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼èºà¤·¤«¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«ÏÃ¤â¤¹¤´¤¤¤·¤Æ¤Æ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤âÅê¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìî¼ê¤Ë¤âÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ìÎ®¤¬°ìÎ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿µÜºê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£