ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¡·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È¤Î·ëº§¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¡×»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÎø°¦¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬£²£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖËÜÅÄË¾·ë¤Î¥ß¥æ¥³¥ì¡ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È·ëº§¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À£²£³ºÐ¤Ç¡¢ÂçÂô¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÊì¿Æ¤È£²¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Å»ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¡£²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤È¤«¤«¤é¤â¡ØÎø°¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£»Å»ö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î£±½µ´Ö¸å¤°¤é¤¤¤Ë¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥ì¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá´ü¤ËÌóÂ«ÇË¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡»Å»ö¤Ç¶¦±é¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤´ÈÓ²ñ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¼çºÅ¤Î¡£¤½¤³¤Ë²¿¿Í¤«¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë£Ã£Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö»ä¡¢¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡£¤¢¡Á¡¢¥À¥á¤À¤³¤ì¡¢¥Ç¡¼¥ÈÍ¶¤ï¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥È¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£