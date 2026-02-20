人気キャラクターの「パペットスンスン」をデザインしたトラベル雑貨シリーズが、2月18日（水）から全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストア、「粧美堂公式オンラインストア」などで発売されている。

『パペットスンスン』デザインのトラベルシリーズ発売 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

今回はパペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンと仲間たちを描いた『パペットスンスン』の世界観を取り入れた、ラゲッジタグやアイマスク、トラベルボトルセットなどがラインアップしている。

ブルーカラーにスンスンたちがプリントされた「ハンガーポーチ」（2750円）は中が総柄になっている。笑顔のスンスンがデザインされた「折り畳みスリッパ」（2970円）は3月上旬発売予定。

「CLハンガーポーチ」（2750円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「CL折り畳みスリッパ」（2970円）3月上旬発売予定 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

スンスンが大きくデザインされた「アイマスク」（1650円）や、ノンノンとゾンゾンの「ヘアターバン」（2200円）もそろう。

「CLアイマスク」（1650円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「CLヘアターバン」（2200円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

化粧水などが小分けできる「トラベルボトルセット」（1760円）は、キャラクターたちがプリントされた黄色いポーチに入っている。そのほか、「ラゲッジタグ」（1650円）はサガラ刺繍仕様で背面にネームタグ入れが付いている。

「CLトラベルボトルセット」（1760円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「CLトラベルボトルセット」（1760円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「CLラゲッジタグ」（1650円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

スンスンのサガラ刺繍が施された「トラベルポーチS」（1980円）と3人がデザインの「トラベルポーチL」（2420円）も登場している。

「CLトラベルポーチS」（1980円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「CLトラベルポーチL」（2420円） (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

同シリーズは全国のバラエティストア、ディスカウントストア、ドラッグストアのほか、粧美堂公式オンラインストアで2月18日（水）から販売中。「折り畳みスリッパ」は3月上旬発売予定となっている。価格は税込み。



(C)PUPPET SUNSUN/PS committee