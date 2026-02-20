坂本花織「銀メダルで悔しい」涙のラスト五輪 日本女子フィギュア史上初のダブル表彰台【ミラノ・コルティナ五輪】

＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞

ミラノ・コルティナ2026オリンピックは現地時間19日、ミラノ・アイススケートアリーナでフィギュアスケート女子フリースケーティングが行われ、「最後のオリンピック」と公言して臨んだ坂本花織（25＝シスメックス）が合計224.90点で銀メダルを獲得した。

ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）も銅メダルに入り、日本女子では五輪史上初となるダブル表彰台の快挙を達成した。

金メダルに輝いたのは米国のアリサ・リュウ。SP3位からフリーで150.20点を叩き出し、合計226.79点で逆転優勝を果たした。高難度ジャンプを次々と成功させるノーミスの演技で、完成度の高さを見せつけた。

SP77.23点の2位から臨んだ坂本は、フリーで147.67点をマーク。

冒頭のダブルアクセル、トリプルフリップ、トリプルルッツ＋ダブルトウループを確実に決め、持ち味のスピード感あふれる滑りで観客を魅了した。

中盤でジャンプが単発になる場面はあったものの、大きく崩れることなくまとめ上げ、演技構成点74.84点の高評価を獲得。世界女王としての貫禄を示した。

SP首位発進の中井は、五輪初出場ながら堂々の演技。

フリーではトリプルアクセルを成功させるなど攻めの構成に挑み、合計219.16点で銅メダルを獲得した。細かなミスはあったが、17歳の新星が大舞台で強烈なインパクトを残した。

千葉百音（20＝TOKIOインカラミ）はSP4位からフリーに臨み、一時は暫定首位に立つ力演を披露。最終的に4位となったが、初出場とは思えない安定感と表現力で存在感を示した。

演技後、坂本は涙を浮かべながら「力が最後まで100％出し切れなかったのが悔しい」と率直な思いを口にしつつ、「それでも銀メダルを取れたのは今までの頑張りが実ったから」と4年間の歩みを振り返った。

北京五輪の銅（のちに繰り上がりで銀）からさらに一歩前進し、「銀で悔しいと思えるぐらい成長できた」と語った姿が印象的だった。

坂本の2大会連続メダルと、中井の初出場銅メダル。日本女子フィギュアは歴史的なダブル表彰台を達成し、新旧エースがそろって表彰台に立つ象徴的な一日となった。



＜フィギュアスケート女子 最終結果＞

■金メダル

アリサ・リュウ（アメリカ）

合計：226.79（SP：76.59／FS：150.20）

■銀メダル

坂本花織（日本）

合計：224.90（SP：77.23／FS：147.67）

■銅メダル

中井亜美（日本）

合計：219.16（SP：78.71／FS：140.45）