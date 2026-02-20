ユーロ買い反応、独ＰＭＩ速報値が予想上回る＝ロンドン為替



２月ドイツＰＭＩ速報値は製造業、非製造業いずれも前回から改善し、市場予想を上回った。特に、製造業は50.7と前回の49.1から上昇、市場予想49.5を上回った。景気拡大の分岐点50を約３年半ぶりに上回った。新規受注の増加が寄与、受注残高も小幅増に転じた。



非製造業も53.4と前回52.4や市場予想52.4を上回り、一段と好調であることが示された。ほぼ2年ぶりの高水準。



ユーロドルは1.1743レベルの安値水準から1.1760台へと買い戻されている。ユーロ円は182.23レベルの安値から一気に182.81レベルに高値を更新した。



EUR/USD 1.1761 EUR/JPY 182.77

