◆２軍練習試合 日本ハム３―１中日（２０日・名護）

日本ハムのドラフト２位ルーキー・エドポロケイン外野手（大院大）が、再出発の一打を放った。

この日から２軍に合流し、「８番・ＤＨ」で２軍の練習試合に出場。４回の第２打席、１３打席ぶり安打となる中前打を放ち「しっかり捉えたヒットではなかったんですけど、ここまで打てない試合が続いていて、自分なりに考えてやっていく中で出たヒットなので、それは良かった」と振り返った。

８日の阪神との練習試合（名護）で中越え二塁打を放つなど、２安打をマークし即１軍昇格。しかしその後は、１９日の中日戦（北谷）まで４試合に出場し９打数無安打１四球、５三振と結果が出ていなかった。打てなかった期間の心境を「焦りはそこまで感じなかったですけど、やっぱりまだまだやることは多いなというのは感じてましたね」と明かした。

ヒットはボール３から積極的に打ちにいった結果。「ここまで、ちょっと崩されて自分のスイングができない打席が多かったので、３ボールなら、なおさら自分のスイングができると思うので、振りました」とうなずいた。

稲葉２軍監督は「これからなんで。まだ結果うんぬんというよりもこのプロ野球についていくという。１軍でいい経験ができて課題も見えたと思うので、ファームでしっかりやっていかないといけないなと思います」とこれからの成長に期待していた。