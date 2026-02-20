【一問一答】坂本花織 最後の五輪で銀メダル「悔しいと思えるぐらい成長した」涙のインタビュー【ミラノ・コルティナ五輪】

＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞

ミラノ・コルティナ2026オリンピックは現地時間19日、ミラノ・アイススケートアリーナでフィギュアスケート女子フリースケーティングが行われ、「最後のオリンピック」と公言して臨んだ坂本花織（25＝シスメックス）が合計224.90点で銀メダルを獲得した。

SP2位からスタートした坂本は、フリーで147.67点をマーク。冒頭のダブルアクセルなどを着実に成功させ、スピードに乗った滑りで世界女王の貫禄を示したが、悲願の金メダルには一歩届かなかった。

SP首位だった中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）は合計219.16点で銅メダルを獲得し、日本女子フィギュア史上初となる五輪ダブル表彰台の快挙を成し遂げた。金メダルは、完璧な演技を見せたアリサ・リュウ（米国）だった。

演技後、坂本が涙ながらにインタビューに応じた。

坂本花織 競技後インタビュー

Q：選手として戦う最後のオリンピック、戦い抜きました。今のお気持ちいかがですか。

最後まで力を100%出しきれなかったのがすごく悔しいんですけど。でも、これだけ悔しい思いをしても銀メダル獲れたことが、今までの頑張りが実ったのかなって思います。



Q：今日も演技が終わったあと、最後中野コーチのところに来て一気に涙があふれました。どんな思いだったんでしょう。

まあ正直ここで完璧に決めたかったっていう気持ちが強かったので。できなかった分が優勝を逃してしまった点数分だったので、それがもうすごく苦しくて、もう涙が出ました。



Q：ただそれでも2大会連続のメダル

そうですね。前はほんとに奇跡のような銅メダルから。銀メダルでも悔しいって思えるぐらい成長したのかなって思うので、この4年間ほんと頑張ってきて良かったなって思いました。



Q：改めて今大会振り返っていただいて、今どんな思いですか。

団体戦からすごく充実したオリンピック期間を過ごせて、いろんなカテゴリーからすごくたくさんのエネルギーをもらって、最後こうやって自分自身締めることができたので、ほんとにやりがいしかなかったオリンピックだなと思いました。



Q：選手として最後だと決めたこのオリンピックで、今日の演技は悔しかったかもしれません。いいオリンピックでしたか。

そうですね。目標にしていた団体、個人ともに銀以上はなんとかギリギリできたので。まあそこは目標達成として自分を褒めたいかなと思います。



Q：坂本選手自身も皆さんへの想いをお聞かせください。

本当にいろんなファンの方とか、ここまで現地まで応援に来てくださったり、朝早くテレビで応援してくださったり、私のほうがたくさん力をもらってここまで来れたと思うので、ほんとにたくさんの人に感謝したいなと思ってます。