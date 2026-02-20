結成１０年未満の若手お笑いタレントの登竜門「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」の本選（３月２０日、ＮＨＫ大阪ホール）出場者８組が２０日、同局で発表された。

全１２２組が出場し、ライムギ、豪快キャプテン、もも、シカノシンプ、ジョックロック、侍スライス、例えば炎、タレンチの８組が本選出場。それぞれＡ、Ｂブロックに別れて戦い、勝ち残った２組が決勝戦で優勝者を決める。８組中７組が本選初出場。唯一２０２２年に続き２回目の本選出場となった、もものまもる。は「４年ぶりの決勝。優勝できるように頑張ります」と貪欲。せめる。も「前回は天才ピアニストと同票。ヒャダインさんが天才ピアニストに入れて負けたので、今回は優勝できるように頑張りたい」と、声をそろえた。

Ａブロック１番を引いたライムギ・なつみは「トップで優勝するとかも、今あんまり珍しくなくなっちゃってるんでね。優勝してやります」と意気込んだ。豪快キャプテン・山下ギャンブルゴリラは「もし敗退していたら、彼女と次の家の内見に行く予定でした。優勝していい引っ越しにしたい」と胸を張った。

ビシッときめたリーゼントが持ち味のジョックロック・ゆうじろーは、侍スライス・門田と、お互いのリーゼント人生をかけての対決を宣言。ゆうじろーは「僕が勝って本当のリーゼントを決めたい」と言えば、相方の福本ユウショウも「負けた方はセンター分け」とさらにあおった。侍スライスは東京から大阪に来て５年ほど。加藤は「関西の賞レースで初めての決勝。群馬に帰省するんですけど、いい報告できるんで良かったです」と笑顔。門田も「奥さんと、奥さんの家族にいい報告ができる」と、本選進出を喜んだ。

ブロックは以下の通り。

▽Ａブロック

１・ライムギ

２・豪快キャプテン

３・もも

４・シカノシンプ

▽Ｂブロック

１・ジョックロック

２・侍スライス

３・例えば炎

４・タレンチ