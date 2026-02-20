１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

【新華社ミラノ2月20日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は19日、ミラノでスピードスケート男子1500メートル決勝が行われ、中国の寧忠岩（ねい・ちゅうがん）が五輪記録を更新し、金メダルを獲得した。

１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

１９日、レースを終え、好タイムを喜ぶ寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／武巍）

１９日、レースを終え、好タイムを喜ぶ寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

１９日、表彰式で優勝を喜ぶ寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／李京）

１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

１９日、表彰式に臨む（左から）銀メダルのジョーダン・ストルツ（米国）、寧忠岩、銅メダルのキエルド・ナウシュ（オランダ）。（ミラノ＝新華社記者／李京）

１９日、レースを終え、国旗をまとう寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

１９日、レースを終え、国旗を掲げる寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）

１９日、表彰式中の寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／李京）

１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／武巍）

１９日、表彰式で、跳び上がって優勝を喜ぶ寧忠岩（中央）。（ミラノ＝新華社記者／武巍）

１９日、レースを終え、コーチ（右）の祝福を受ける寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／李京）

１９日、スピードスケート男子１５００メートル決勝に臨む寧忠岩。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）