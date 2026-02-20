大学受験で志望校を変更した経験を持つ私立大学生の多くが、その判断に後悔していない実態が最新の調査で明らかになった。学習塾「武田塾」を全国に展開している株式会社A.verが実施した「大学受験における志望校変更に関する意識調査」によると、志望校を下げた経験のある私立大学生103名のうち、約63.1％が「後悔していない」と回答した。調査は2026年2月6日〜10日にインターネットで実施された。

調査結果では、志望校を下げたタイミングとして「高3の夏休み後（9月）」が最も多く25.2％を占め、次いで「共通テスト後（1月中旬以降）」が20.4％、「高3の秋模試後」が18.4％となっている。決断のタイミングについては、約44.7％が「ちょうど良いタイミングだった」と答えた一方、26.2％は「もっと早く決断すればよかった」と感じているなど、時期に対する評価にはばらつきがあった。

志望校を下げた理由については、「模試の結果や判定」が34.0％で最多となり、「共通テストの予想点」が18.4％、「過去問の得点や出来具合」も13.6％と一定割合を占めた。この結果から、客観的な学力データや入試成績が志望校変更の重要な判断材料となっていることがうかがえる。

志望校を下げた後の満足度については、約63.1％が「全く／あまり後悔していない」と回答し、「かなり後悔している」はわずか4.9％にとどまった。後悔していない理由としては、「現在の大学生活に満足しているから」が56.9％で最多、「自分に合った大学を選べたと思うから」が40.0％、「結果的に合格できて良かったから」が29.2％など、ポジティブな感想が多く挙がった。

一方で、志望校変更の判断が難しかった理由として、「周囲の期待やプレッシャー」が35.7％、「決断するのが怖くて先延ばしにしてしまった」が33.3％、「判断のタイミングがわからなかった」が31.0％と、多くの学生が心理的な負担を感じていたことも浮き彫りになった。これらの結果から、志望校変更には学力だけでなく心理的要因や周囲の影響が大きく作用している実態が見えてきた。

また、志望校変更後の学習行動については、約56.3％の学生が「変わらず同じペースで勉強を続けた」と回答し、変更後も学習意欲を維持する傾向が確認された。調査では、「自分の本当の実力を正確に把握すること」を重視する回答も多く、受験生が納得した判断を下すためには、客観データや適切な情報整理が不可欠であることもうかがえる。

今回の調査は、大学受験という人生の重要な選択において、志望校変更を経験した学生の判断過程や満足度、心理的背景を多角的に示したものとなった。今後の受験生支援や進路選択アドバイスに役立つ知見として注目される。