ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、バンド結成にまつわるエピソードを披露した。

番組では、ロックバンド「QOOLAND（クーランド）」の元メンバー平井拓郎のYouTube動画から記事をピックアップ。バンドの解散理由トップ5として、3位「変な女（口を挟んでくるメンバーの恋人）の存在」、2位「（メンバー間の）パワーバランスの変化」、1位が「食っていけない」と紹介した。

池森は93年に結成された「DEEN」で、活動休止や解散をすることなく、30年を超え活動を続けている。口を挟んでくる女性の存在について聞かれると、「いやあ、ないですね。そういうの」と答え、結成の経緯を説明した。

「うちはデビューが決まってから（メンバーを）集められるタイプだったので。だから、学生時代とかを知らない、お互いのことを。プロになってから一緒なので」。バンド活動といえば、学生時代からの仲良しメンバーで結成されるケースも多いが、DEENはそうではなかったという。

また池森は「プロデューサーからも当時、“あんまり必要以上に仲良くするな”ってよく言われてました。メンバーもどこに住んでいるかも知らないし」と衝撃告白。「今、32年たちましたけど、プロデューサーってやっぱりちゃんと先を見たことを言っているんだなって」と感心していた。

今もメンバーとは大人な距離感を保っているという。「ちょっと自信ないですね、仲間同士だったら。“ふざけんなよ”ってすぐ言えるじゃないですか。俺ら、ちょっと距離あるので、“お前さあ…”ってならないですもん」と明かした。