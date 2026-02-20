神奈川県警が交通違反の不適切な取り締まりを行っていた問題で、県警は20日、反則切符に虚偽の内容を記載したなどとして、警察官7人を書類送検し、県警本部長が謝罪しました。

■約2700件の交通違反取り消しへ 警察官7人書類送検

神奈川県警 今村剛本部長

「県警察の責任者として深くおわびを申し上げます」

神奈川県警では、第二交通機動隊の男性巡査部長らが不適切な方法で速度を測定するなどの取り締まりを繰り返していて、県警は巡査部長らが2022年からの2年間に取り締まった交通違反、2716件を取り消すと発表しました。

すでに納付された反則金、3400万円あまりも返還します。

また、このうち9件の取り締まりについて、反則切符にウソの内容を記載した疑いやウソの実況見分調書を作成した疑いで、巡査部長や当時の部下ら7人を書類送検しました。

これを受け、警察は不正を主導した巡査部長を懲戒免職とするなど、当時の県警のトップら19人の処分を決定しました。

不正を主導した巡査部長は任意の調べに対し、「間違えた正義感だった」などと話しているということです。

■スピード違反取り締まり現場で…どんな不正が？

ここからは、神奈川県警担当の白賀エチエンヌ記者の解説です。

──白賀さん、巡査部長らはどのような取り締まりを行っていたのでしょうか？

はい、不正の多くはスピード違反の取り締まりの現場で行われていました。

警察官は、スピード違反などの疑いがある車両を発見した場合、正確な速度を測るために、相手に合わせて一定の速度で、一定の距離を走行する必要がありますが、この距離が十分ではないにもかかわらず、違反だとして反則切符を切るなどしていました。

ある県警幹部は「いくら違反だろうと思っても、法律のもと適切に職務を執行しないと意味がない」と厳しく指摘しています。

■不正を止められなかった理由は

──なぜ不正がこれほどの規模になったのでしょうか。

要因の一つは、職場内での巡査部長の「ポジション」にあります。

県警の関係者によりますと、この巡査部長は「指導員」として隊員の教育も担当し、「交通取り締まりのプロ」と評価されていたといいます。

こうした経歴から、巡査部長は部署の中で強い影響力を持ち、誰も不正を止められなかったということです。

今回の問題を受け、県警では、今後の交通違反取り締まりへの影響は避けられないとの見方が広がっています。