弘中綾香アナ、FANTASTICS・中島颯太の“関西ノリ”に強烈ダメ出し「イヤかも…」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

2月19日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）、弘中綾香アナウンサーが出演した。

上京しても関西弁を貫き通す男性をどう思うかで、弘中アナが偽らざる本音を明かし…。

【映像】中島颯太が見せた関西ノリ「いや飲まへんのか〜い！」

今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、仕事で初めて会った相手に対し、恋愛を意識しそうになる女性が描かれた。

劇中では男性が大阪弁で話し、つられて女性にも大阪弁がうつってしまうやりとりがあり、仕事の打ち合わせではあったが雰囲気が和やかになるシーンがあった。

山里が「関西弁のほうが、距離が縮まりやすいというのはある？」と切り出したことで、スタジオでは“関西弁男子をどう思うか”という話題に。

大阪出身の中島は「不意に関西弁が出るのはいいけど」としつつ、「仕事のときは標準語の方がいいのかな」と使い分けが必要だとした。

これに弘中アナも「（ドラマ内の男性は）もともと関西弁の人が上京されたんだと思うんですけど、自我をずっと貫き通す関西の人ってどうなんですかね？」と疑問を呈する。

弘中アナは「俺レペゼン関西で来ましたけど」といったように感じてしまうらしく、「何かしら自我がないと（関西弁を貫くことはしない）」と続けた。

隣の中島が小声で「なるほどね…」と言ってうつむいてしまうと、弘中アナは「ごめんなさい、全然…」とフォロー。しかし、中島は「自分のこと言われてる感じ」と小さくなってしまった。

「颯太くんは標準語でやってらっしゃる、“不意に出る”パターン」とあらためて中島をフォローしつつ、弘中アナは「（関西弁男子は）プライベートや飲みの席になったときに、ツッコんできたり大阪のノリを強要しそうで嫌だなと思ってしまいました」と正直な気持ちを明かす。

これを聞いて中島は「やっちゃってますよ！」と自身も大阪ノリでツッコむことがあると苦笑した。

「たとえばどんな感じなんですか？」と弘中アナに聞かれ、中島が具体的なシチュエーションを挙げつつツッコミを入れると、弘中アナは「イヤかも…」とはっきり首を振っていた。