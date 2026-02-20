きょう午後、三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り客らが乗ったとみられる釣り船が衝突し、海に投げ出された13人全員が救助されましたが、少なくとも1人が心肺停止です。

鳥羽海上保安部などによりますと、きょう午後1時頃、鳥羽市国崎町沖で、貨物船の船長から「漁船か何かに衝突した」と通報がありました。

貨物船が衝突したのは、釣り客ら13人が乗ったとみられる釣り船で、衝突の衝撃で釣り船は2つに割れて沈没。13人全員が海に投げ出されました。

「海水がトイレまで入ってきて、ドアがすぐには開かなかったそう」

行方不明だった1人も先ほど救助され、これで13人全員が救助されました。

（功成丸船長のいとこ）

「みなさんガタガタ震えていた。カイロであたためたり、近くの旅館の人がお湯を持ってきてあたためたりしていた。（船長が）トイレに入ったときに、横から突っ込まれて、船が傾いたときに海水がトイレの中まで入ってきて、ドアを開けようとしたけど、すぐには開かなかったそう。ドアが開いた時（船長が）海に落ちている客を助けるのが一番だと」

救助された13人のうち、少なくとも1人が心肺停止、8人がけがをしています。残りの4人は救急搬送されず、けがはないということです。

沈没した釣り船は、地元 鳥羽市国崎町の釣り船業者の功成丸で、会社のホームページによると正午にアジ釣りに出発したとみられています。

海水温はここ数日、15℃前後で推移

また貨物船は、広島県呉市の海運会社の「新生丸」で、海運会社によると、乗っていた5人にけがはないということです。

新生丸は、愛知県の衣浦港を午前10時ごろに出発。あす午前10時ごろの到着を目指して岡山県倉敷市に向かっていたということです。

また、事故があった付近の海水温はここ数日、15℃前後で推移していて、きょう強風や波浪注意報は出ていません。海上保安部が事故の原因を調べています。