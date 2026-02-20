ユニクロがが2月17日、Instagramを更新。スノーボーダーの平野歩夢（27）の動画を公開した。

「ミラノ中心街のユニクロ店舗に、平野歩夢選手が来店！」と公開されたのは、ミラノ中心街のユニクロ店舗の前で撮影されたメッセージ動画。

平野は「まずはいつも応援してくださってる皆さん、応援ありがとうございます」とコメントし、「無事にオリンピックが終わりました。結果は自分が思うような結果にはならなかったんですけど、自分が今この状況でできる限界っていうものに向き合うことができました」「これからの自分の成長を求めて走り続けていくつもりなので引き続き応援よろしくお願いします」と感謝のメッセージを送った。平野はユニクロのグローバルアンバサダーを務めている。

【画像】ファンにメッセージを送る平野歩夢（画像はUniqlo Global Brand Ambassadors Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「あなたの精神に 滑りに本当に感動しました」「平野選手、笑顔も金メダル級ですね」「しっかり怪我を治して、また格好よい滑りを見せてくださいね」「どうかお身体大切に」といったコメントが寄せられた。