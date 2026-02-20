JFA、イングランド対日本のオフィシャル観戦ツアーを発表…前日練習見学など特別体験付き
日本サッカー協会は20日、現地3月31日（火）にイングランド・ロンドンで開催される国際親善試合「イングランド代表対SAMURAI BLUE（日本代表）」の観戦ツアー販売を発表した。FIFAワールドカップ2026開幕を6月に控える中、“サッカーの聖地”と称されるウェンブリー・スタジアムでの強豪イングランド代表との一戦を特別体験付きで観戦することができる。
【旅行日程】
3月29日（日）〜4月1日（水）※3泊4日
【最少催行人員】
10名
【旅行代金】
￥300,000／人（大人・子ども同額、2名1室利用の場合）
※一人部屋利用追加代金：48,000円（3泊分）
※本ツアーに航空券は含まれておりません。
【内容】
・国際親善試合「イングランド代表 対 SAMURAI BLUE（日本代表）」観戦（券種：カテゴリー3／日本代表サポーターエリア）
・SAMURAI BLUEの前日練習特別見学
※指定されたエリアからの見学となります。
※選手との交流はございません。
※公開練習時間の約15分を予定していますが、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※イングランド代表の公式練習は見学いただけません
・試合前日（3月30日）のウェンブリー・スタジアム、スタジアムツアー
※ツアー参加者限定グッズ（オリジナルタンブラー）のプレゼントが付きます（非売品）
【備考】
・ホテル・会場間の往復専用送迎車両が付きます
・ツアー中は日本語スタッフによるサポートが付きます
【注意事項】
・本ツアーには、SAMURAI BLUEの選手、監督は登壇しません。
・現地集合場所まで、および解散場所以降の交通費、宿泊費等は自己負担となります。
・本イベントの動画や写真等は、各種メディアによる報道、ならびにJFA及び日本代表パートナー各社のウェブサイト・公式SNSアカウントやチャンネル等に広告宣伝の目的で広く使用させていただく可能性がありますのであらかじめご了承ください。
