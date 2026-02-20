竹内涼真主演ドラマ『再会』×優里「世界が終わりました」SPコラボムービー公開！ドラマの名場面を使用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

竹内涼真主演のテレビ朝日系ドラマ『再会～Silent Truth～』（毎週火曜21時～）と、優里が歌う主題歌「世界が終わりました」のスペシャルコラボムービーが、YouTubeのテレ朝ドラマ 公式チャンネルで公開された。

■優里新境地のラブソング

コラボムービーは、『再会～Silent Truth～』の名場面と「世界が終わりました」の曲世界が一体となった、最終回に向けて佳境を迎えるドラマのこれまでのストーリを振り返りつつ、ドラマのその先に向けて想像を巡らせる内容の映像となっている。ぜひチェックしてみよう。

主題歌の「世界が終わりました」は、ただひとつ守りたいものがあるとするとそれは何か？ という問いと想いを込めた壮大なミディアムロック。

『再会～Silent Truth～』の主人公やその友人が、様々な過去を持ちながら何かを探し、求め生きていく姿と、その先の未来に寄り添った、優里新境地のラブソングとなっている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「世界が終わりました」

■関連リンク

『再会～Silent Truth～』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/saikai/

優里 OFFICIAL SITE

https://www.yuuriweb.com

■【画像】優里のアーティスト写真

■【画像】『再会～Silent Truth～』のキービジュアル