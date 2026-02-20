　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の14万8233枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　148233(　148233)
ソシエテジェネラル証券　　　 76177(　 76177)
SBI証券　　　　　　　 　　　 86906(　 38164)
バークレイズ証券　　　　　　 36410(　 36410)
楽天証券　　　　　　　　　　 60276(　 31230)
松井証券　　　　　　　　　　 22576(　 22576)
サスケハナ・ホンコン　　　　 10839(　 10839)
日産証券　　　　　　　　　　　7734(　　7734)
三菱UFJeスマート　　　　　　 10103(　　5959)
JPモルガン証券　　　　　　　　5448(　　5448)
マネックス証券　　　　　　　　4728(　　4728)
ビーオブエー証券　　　　　　　2667(　　2667)
みずほ証券　　　　　　　　　　2321(　　2321)
ゴールドマン証券　　　　　　　1607(　　1591)
フィリップ証券　　　　　　　　1335(　　1335)
大和証券　　　　　　　　　　　1047(　　1047)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 765(　　 765)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 615(　　 615)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 471(　　 465)
インタラクティブ証券　　　　　 442(　　 442)


◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1794(　　1794)
バークレイズ証券　　　　　　　1008(　　1008)
ソシエテジェネラル証券　　　　 580(　　 580)
松井証券　　　　　　　　　　　 156(　　 156)
楽天証券　　　　　　　　　　　 148(　　 106)
フィリップ証券　　　　　　　　　89(　　　89)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 144(　　　56)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　56(　　　44)
JPモルガン証券　　　　　　　　　42(　　　42)
マネックス証券　　　　　　　　　38(　　　38)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　30(　　　30)
日産証券　　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　　 1)


◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　28(　　　28)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　　18)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 2(　　　 2)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース