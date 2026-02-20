「日経225ミニ」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限13万1686枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の13万1686枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 131686( 131685)
ソシエテジェネラル証券 78062( 78061)
バークレイズ証券 44127( 44127)
SBI証券 62407( 31513)
楽天証券 41953( 20695)
松井証券 18579( 18579)
サスケハナ・ホンコン 18124( 18124)
日産証券 13761( 13761)
モルガンMUFG証券 7224( 7224)
JPモルガン証券 6288( 6288)
SMBC日興証券 5539( 5539)
三菱UFJeスマート 8469( 5099)
ビーオブエー証券 4728( 4728)
ゴールドマン証券 4180( 4154)
広田証券 4114( 4114)
BNPパリバ証券 4057( 4057)
マネックス証券 4037( 4037)
野村証券 2594( 2438)
みずほ証券 2267( 2224)
インタラクティブ証券 1515( 1515)
東海東京証券 105( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2049( 2049)
ABNクリアリン証券 1414( 1414)
バークレイズ証券 1153( 1153)
楽天証券 185( 143)
フィリップ証券 69( 69)
SBI証券 134( 58)
マネックス証券 55( 55)
三菱UFJeスマート 51( 37)
ドイツ証券 37( 37)
松井証券 32( 32)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 33( 23)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
フィリップ証券 13( 13)
楽天証券 19( 9)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース