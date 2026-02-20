「日経225先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6268枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6268枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6268( 6203)
ソシエテジェネラル証券 2783( 2779)
バークレイズ証券 2161( 2161)
ゴールドマン証券 885( 811)
サスケハナ・ホンコン 667( 667)
松井証券 570( 570)
SBI証券 1010( 562)
JPモルガン証券 652( 544)
楽天証券 785( 403)
ビーオブエー証券 371( 371)
日産証券 359( 359)
モルガンMUFG証券 254( 254)
シティグループ証券 161( 161)
三菱UFJeスマート 229( 147)
マネックス証券 113( 113)
インタラクティブ証券 88( 88)
ドイツ証券 78( 78)
みずほ証券 73( 73)
BNPパリバ証券 232( 70)
野村証券 52( 52)
UBS証券 13( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 46( 32)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
日産証券 29( 29)
松井証券 17( 17)
楽天証券 31( 13)
ドイツ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
