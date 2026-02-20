Snow Man阿部亮平、学びの極意は「無理をしない環境や距離感」 “おこもりスタディ”で真剣な横顔見せる
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、27日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』4月号（マガジンハウス）の表紙に登場する。
【写真】楽しそう！ジュニアを前にお腹を抱えて爆笑する阿部亮平
阿部は、2020年9月号の初登場から、通算6回目の表紙となる。今回のテーマは「おこもりスタディ」。慌ただしい日常から離れて、じっくりと心ゆくまで本を読むべく、ブックホテルに2泊3日…というストーリーで撮影した。ホテルにチェックイン、本を選ぶ、あとはひたすら読書三昧。阿部の本を読む真剣な横顔が誌面で見ることができる。いま、何かを学んでいる人への阿部からの応援メッセージも。
インタビューで、阿部は「物語は紙で読むのがこだわり。理由はシンプルで、“読んでいる感”があって没入できるから（笑）」「学び続けるために必要なのは、強い意志よりも、無理をしない環境や距離感。がんばりすぎないかたちを自分の中でつくっておくと、気づいたら続いている状態になっている気がします」「今日ちょっと勉強を頑張っておけば、未来の自分が自由で豊かな時間を持てるかもしれない。そう思うと、自然と机に向かえるんですよね」と語っている。
4月号の特集は「未来をつくる、学びの教科書」。環境の大きな変化に飛び込むときの決断力、AIとのつきあい方、お金の運用のような真面目なことから、学べるホテル、気分がアガる文房具、体の変化に伴う備え、薬膳せいろ料理などが紹介される。
また、Travis Japanの川島如恵留が資格の取り方、KEY TO LITの中村嶺亜と猪狩蒼弥が読書とアートの楽しみ方についてナビゲートする。
【編集部コメント】
Hanakoの学び特集といえば、まず阿部亮平さんがいなくては始まらない！と今回も前のめりに表紙をオファーさせていただきました。SDGs特集も含め、学び関連特集での表紙登場はなんと6回目。今まで、華道を学ぶ阿部さん、気象用語を教えてくれる阿部さん、家庭教師の阿部さん、令和の二宮金次郎な阿部さん、いつでもどこでも学び続ける阿部さんなど、いろいろな「学ぶ阿部さん」をやってきました（阿部さん、毎度おつきあいありがとうございます）。
今回は、ホテルにこもって本を読みまくる、おこもりスタディな阿部さんが見たい！チェックインして、本を読んで、たまにごろごろする阿部さんが見たい！ 撮影当日、そんな編集部の思いの丈をぶつけてみたところ、「ちょうど2026年の目標は“本を読む”なんですよ」と阿部さん。6回目にして、ついに気持ちが通じ合ってきたのかもしれない！と編集部はニヤリ。
撮影中は「布団かぶってみてください」「寝転んでみてください」「眼鏡を外して、またかけてください」など編集部の細かめリクエストに、「本、全然読めてません（笑）」と言いながらニコニコ応えてくれる優しい阿部さんなのでした。最後に恐る恐る、「いつも学び特集の表紙だから、正直ほかの特集もいいなって思ってたりします…？」と聞いてみたところ、「いやいや！学び、うれしいですよ！また学び特集で呼んでください（笑）」と大笑いしてくれました。なので阿部さん、今後ともよろしくお願いします！
