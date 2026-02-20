『魔法の姉妹ルルットリリィ』2週間限定先行上映決定 『クリィミーマミ』同時上映も
４月から放送される「ぴえろ魔法少女シリーズ」のシリーズ最新作、テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』第1話と第2話が、3月20日より2週間限定でイオンシネマ10館にて先行上映される。あわせてシリーズ初代作品であるテレビアニメ『魔法の天使クリィミーマミ』 第1話も同時上映される。
【画像】なつかしい！同時上映される『魔法の天使クリィミーマミ』場面カット
『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、シリーズ1作目『魔法の天使クリィミーマミ』（1983〜84年放送）最終話放送から、40年周年を迎えたことを記念して制作されるもの。シリーズの新作は、1998年放送の『魔法のステージファンシーララ』以来、28年ぶりとなる。
物語は、主人公の風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生で、流は控えめだけど頑張り屋の中学生…むかしは仲良し姉妹だった2人も、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。
あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがて2人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することになる…というストーリー。
先行上映は、4月2日まで行われる。
