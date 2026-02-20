今年アイドル卒業の18歳、無防備なバイブス全開グラビア 抜群のスタイルで魅せる
アイドルグループ・シャルロットを卒業した一ノ瀬瑠菜（18）が、20日発売の『アップトゥボーイ』vol.360（ワニブックス）のTSUTAYA限定版表紙を単独で飾る。
【写真】圧巻スタイル！無防備なグラビアを披露した一ノ瀬瑠菜
話題沸騰中の一ノ瀬が本誌初登場。今回は「ちょい悪ガールの昼下がり」をテーマに、親の留守中にダラダラと過ごすアメリカン・ティーンの日常を表現。レトロ＆クラシカルな世界観の中、生意気＆無防備なバイブス全開の一ノ瀬を切り取った。
【一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな）プロフィール】
2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。愛称は“るたん”。『ミスマガジン2023』で読者特別賞を受賞。その類稀なる透明感と「かわいすぎる」ビジュアルで、“グラビア界の超新星”として一躍脚光を浴びる。アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして人気を博したが、2026年2月に惜しまれつつグループを卒業。現在は女優・タレントとして新たなステージへと進んでいる。
