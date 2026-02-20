ENHYPEN初のライブ映画、オフィシャルグッズ販売決定 “あの夏”の興奮が蘇るスペシャル仕様のブックも
7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』が、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。それに先立って、OFFICIAL MERCHANDISの販売が決定した。
【画像】夏の記憶がよみがえる！オフィシャルグッズ
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
PROGRAM BOOK（税込2000円）は、グループ史上最大規模の日本スタジアム公演を熱気に包んだ迫力のライブパフォーマンスに加え、映画では描かれなかったメンバーの未公開インタビューも収録。さらに、公演＆音盤関係者が語る舞台裏やメンバーの素顔にも触れ、ライブの感動を余すところなく堪能できる内容となっている。A2サイズのオリジナルポスターも封入。あの夏の興奮が蘇るスペシャル仕様の1冊となっている。
各メンバーのPRINTED PHOTO（全3種ランダム／税込300円）も登場。ステージでの輝くメンバーを収めたPRINTED PHOTOは、メンバーごとに全3種の絵柄を用意している。さらに、映画ロゴを使用したWAPPEN KEYRING（税込1500円）、POUCH（税込2500円）、MUG CUP（税込2500円）もあり、ENHYPEN初となる映画を記念した商品が盛りだくさんとなっている。
さらに、劇場限定で購入者特典付きオリジナルポップコーンバッグ（税込1500円）の販売も決定。購入特典はメンバーのパフォーマンスカットを使用したポストカード（全2種ランダム配布）となっている。
