高尾颯斗＆志田こはくW主演『女の子が抱いちゃダメですか？』追加キャスト公開【コメント】
MBSは3月5日からMBSドラマフィル枠でドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』（毎週木曜 深1：29〜）を放送する。高尾颯斗と志田こはくによるW主演で送る。
【画像】ねじがなめた氏のドラマ化祝福コメントイラスト
原作は、ねじがなめた氏による累計60万部突破の人気コミックス。エリート商社マンだけど抱かれたい彼”と“清楚系美女だけど抱きたい彼女”によるジェンダーロールに立ち向かう、パワフルでキュートなラブコメディー。
有名商社に勤務するサラリーマンでエリートをきどらない優しい性格だが、「かっこいい彼氏であること」のプレッシャーや、前の彼女に「ヘタ」と言われたことから、セックスにコンプレックスを抱いている篠宮孝之・高尾。壁ドンされたり、頭をポンポンされたりという、男性からの甘い行為が苦手で、誰と付き合っても3ヶ月ほどで別れてしまう梶谷美月を志田が演じる。また篠宮の会社の後輩・佐伯友貴哉を宇佐卓真、篠宮の会社の同僚・まりりんを世古口凌が演じる。
【コメント】
■高尾颯斗
本作で篠宮孝之を演じさせていただきます、高尾颯斗です。
恋愛においての固定概念や世間的な普通を追い求めることだけが正解ではなく、色々な価値観を肯定してくれる作品だなと思いました。
自分なりの篠宮さんを演じられるように頑張ります！
皆さん放送を楽しみにしていてください。
■志田こはく
梶谷美月役を演じさせていただきます、志田こはくです。
原作と脚本を読み、この作品は恥ずかさや不安を抱えながらも、少しずつ相手に近づこうとする2人の姿に思わず胸が高鳴り、応援したくなる作品だと思いました。
「普通」に縛られず、自分の本音と向き合っていく美月を魅力たっぷりに演じられるよう頑張ります。
新しい形のラブコメを、ぜひ楽しみにしていてください！
■宇佐卓真
この度、「女の子が抱いちゃダメですか？」で佐伯友貴哉を演じることになりました、宇佐卓真です。台本をいただき、佐伯くんは真っ直ぐで勢いのあるキャラクターだと感じました。その真っ直ぐさゆえに、彼は世の中の「普通」と呼ばれるものに悩み、葛藤しています。その姿を通じて、観てくださる皆さんにとっての「普通」と「ほんとの気持ち」を振り返るきっかけになるような作品を作り上げたいと思っています。
