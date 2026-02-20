◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)

銅メダルを獲得した中井亜美選手が要因を明かしました。

「本当に今『夢なんじゃないかな』というぐらいびっくりしているし、夢が叶ったぐらいのうれしさを感じている」と銅メダル獲得の心境を笑顔で明かした中井選手。

しかし演技には「アクセルで着氷できた分、細かなミスがあったのがすごく心残りで、惜しかったなという気持ち」と、満足していない様子も見せました。

それでも「今日は本当に緊張がなく、いつも通りの自分らしく滑れた。このオリンピックを最後までしっかり楽しむことができたので、本当に今日はよかった」と、初の五輪を平常心で楽しんだことを明かします。

その平常心を保つことができた要因について聞かれると、「やはり今まで頑張ってきた分“ここで楽しむべき”と思ったし、頑張ってきた自分を信じる事ができた。それがいつも通りの自分になれたポイントかと思う」と今までの積み重ねの結果と語りました。