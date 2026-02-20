元つばきファクトリーの浅倉樹々（25）が、昨年退所した芸能事務所ジェイピィールームに再び所属することが20日、公式サイトで発表された。

同事務所は「浅倉樹々ですが、4月より芸能活動を再開することとなりました」と報告。「本人より、もう1度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました」とした。

浅倉本人も事務所を通じてコメントを発表し、「歌うこと、表現をすることが大好きなのは変わらず、人生の中で今しかできないことを考えた結果、もう1度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い今回決断いたしました」と活動再開の理由を明かした。続けて「離れた期間で多くの学びがあり、新たな自分にも出会うことができました。そこでの経験も踏まえ、また一から気持ちを改め皆さまと一緒に歩んでいけたら幸いです」とした。

浅倉は14年にハロプロ研修生に加入し、15年につばきファクトリーに加入。23年にグループを卒業し、昨年、トリマーとして働くために同事務所を退所し、芸能活動を終了していた。