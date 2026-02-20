映画「ラストマイル」本編ノーカットで地上波初放送「MIU404」一挙再放送も決定
【モデルプレス＝2026/02/20】TBSでは3月9日よる8時55分から映画『ラストマイル』を本編ノーカットで地上波初放送することが決定した。
【写真】「ラストマイル」予告編「アンナチュラル」の“細かい演出”
2024年8月23日に劇場公開し、公開直後から話題を呼び、興行収入59億円を突破、観客動員400万人超を記録するヒットとなった本作。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で物語が展開する“シェアード・ユニバース”作品としても注目を集めた。さらに、第48回日本アカデミー賞では優秀作品賞をはじめ、優秀監督賞（塚原あゆ子）、最優秀脚本賞（野木亜紀子）ほかを受賞。そのほか、第37回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞など数多くの映画賞での受賞を重ね、作品性とエンターテインメント性を兼ね備えた一作として高い評価を獲得した。主題歌は、米津玄師が書き下ろした「がらくた」。登場人物たちの切迫した時間と葛藤に寄り添い、作品世界をより鮮烈に結び付けた。
爆破事件の舞台となるショッピングサイトの巨大物流倉庫センター長の主人公・舟渡エレナを演じるのは、満島ひかり。そして、エレナに振り回されながらも共に事件解決に奔走する同センターのチームマネージャー・梨本孔を演じるのは岡田将生。塚原組初参加となる満島と岡田のコンビが、監督・塚原、脚本・野木が生み出した『アンナチュラル』『MIU404』とも繋がるシェアード・ユニバースの世界に新たな命を吹き込んだ。また、連続爆破事件に巻き込まれる関係者として阿部サダヲ、ディーン・フジオカ、火野正平、大倉孝二、酒向芳、宇野祥平、安藤玉恵、丸山智己と実力派キャストが集結。また、『アンナチュラル』より石原さとみ、『MIU404』より綾野剛＆星野源など2作品から豪華キャストらが再集結した。
監督を務めたのは、『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』など数々の名作ドラマの演出を手掛け、ヒット映画『グランメゾン・パリ』『ファーストキス 1ST KISS』など、丁寧かつ大胆な演出で多くの人々の心を掴み続ける塚原あゆ子氏。脚本は、『アンナチュラル』『MIU404』『フェンス』『海に眠るダイヤモンド』を手掛け、映画『罪の声（塩田武士原作）』で第44回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した野木亜紀子氏。
監督・塚原氏×脚本・野木氏の最強タッグが、ドラマ『アンナチュラル』と『MIU404』の世界線上で新たに極上のノンストップ・サスペンスエンタテインメントを届ける。現代社会の“生命線”が狙われたとき、何が起きるのか。息つく暇もないスリリングな4日間を描く。
さらに『ラストマイル』地上波初放送を記念して、ドラマ『MIU404』を特別一挙放送することも決定した（※一部地域を除く）。（modelpress編集部）
［放送日時］3月9日（月）よる8：55〜11：27
［出演］
満島ひかり 岡田将生
ディーン・フジオカ／大倉孝二 酒向芳 宇野祥平 安藤玉恵 丸山智己
火野正平 阿部サダヲ
『アンナチュラル』石原さとみ／井浦新 窪田正孝 市川実日子 竜星涼
1話2話：2月28日（土）深夜1：58〜午前4：15
3話：3月1日（日）深夜2：28〜3：28
4話：3月3日（火）深夜3：00〜午前4：00
5話：3月4日（水）深夜2：05〜3：05
6話：3月5日（木）深夜2：41〜3：41
7話：3月6日（金）深夜2：35〜3：35
8話9話：3月7日（土）深夜1：58〜3：58
10話11話：3月8日（日）深夜1：28〜3：45
※放送時間は変更となる場合あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラストマイル」予告編「アンナチュラル」の“細かい演出”
◆映画「ラストマイル」地上波初放送決定
2024年8月23日に劇場公開し、公開直後から話題を呼び、興行収入59億円を突破、観客動員400万人超を記録するヒットとなった本作。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で物語が展開する“シェアード・ユニバース”作品としても注目を集めた。さらに、第48回日本アカデミー賞では優秀作品賞をはじめ、優秀監督賞（塚原あゆ子）、最優秀脚本賞（野木亜紀子）ほかを受賞。そのほか、第37回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞など数多くの映画賞での受賞を重ね、作品性とエンターテインメント性を兼ね備えた一作として高い評価を獲得した。主題歌は、米津玄師が書き下ろした「がらくた」。登場人物たちの切迫した時間と葛藤に寄り添い、作品世界をより鮮烈に結び付けた。
監督を務めたのは、『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』など数々の名作ドラマの演出を手掛け、ヒット映画『グランメゾン・パリ』『ファーストキス 1ST KISS』など、丁寧かつ大胆な演出で多くの人々の心を掴み続ける塚原あゆ子氏。脚本は、『アンナチュラル』『MIU404』『フェンス』『海に眠るダイヤモンド』を手掛け、映画『罪の声（塩田武士原作）』で第44回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した野木亜紀子氏。
監督・塚原氏×脚本・野木氏の最強タッグが、ドラマ『アンナチュラル』と『MIU404』の世界線上で新たに極上のノンストップ・サスペンスエンタテインメントを届ける。現代社会の“生命線”が狙われたとき、何が起きるのか。息つく暇もないスリリングな4日間を描く。
さらに『ラストマイル』地上波初放送を記念して、ドラマ『MIU404』を特別一挙放送することも決定した（※一部地域を除く）。（modelpress編集部）
◆映画「ラストマイル」地上波初放送
［放送日時］3月9日（月）よる8：55〜11：27
［出演］
満島ひかり 岡田将生
ディーン・フジオカ／大倉孝二 酒向芳 宇野祥平 安藤玉恵 丸山智己
火野正平 阿部サダヲ
『アンナチュラル』石原さとみ／井浦新 窪田正孝 市川実日子 竜星涼
◆「MIU404」一挙再放送
1話2話：2月28日（土）深夜1：58〜午前4：15
3話：3月1日（日）深夜2：28〜3：28
4話：3月3日（火）深夜3：00〜午前4：00
5話：3月4日（水）深夜2：05〜3：05
6話：3月5日（木）深夜2：41〜3：41
7話：3月6日（金）深夜2：35〜3：35
8話9話：3月7日（土）深夜1：58〜3：58
10話11話：3月8日（日）深夜1：28〜3：45
※放送時間は変更となる場合あり
【Not Sponsored 記事】