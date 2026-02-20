山中柔太朗「人生で初めての経験」地方で高松アロハと仲深める 初出しの撮影エピソードも【独占インタビュー「純愛上等！」地元凱旋舞台挨拶 in足利】
【モデルプレス＝2026/02/20】山中柔太朗（M!LK）が2月19日、映画『純愛上等！』（公開中）の大ヒットを記念して「地元凱旋舞台挨拶 in足利」を実施。舞台挨拶前の独占インタビューでは、地元への思いや共演者との裏話を語ってくれた。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、頬寄せ密着
映画「純愛上等！」は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴と紅桜高校のトップを張る亀井円の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。山中と高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」／超特急）がW主演務め、ほかキャストにも今をときめくフレッシュな俳優陣が勢揃いしている。主題歌は、主演の2人が名曲「LOVE 2000」を映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーし、ミュージックビデオの再生回数は400万回越え（2月19日時点）を突破。公開後、映画レビューサイトでも高評価が相次ぎ、劇場ではオリジナルグッズが続々と完売するなど、好調なスタートを切っている。
― この後、地元で舞台挨拶を行いますが、今の率直なお気持ちをお聞かせください。
山中：自分が一番通っていた映画館で舞台挨拶ができるなんて、すごく幸せだなと。そもそも、自分が芸能人になるとは思っていなかったので（笑）、こうして地元に帰ってこられたことが嬉しいです。
― 映画公開後、SNSでも多くの感想が寄せられていますが、嬉しかった反応や意外なコメントなどはありましたか？
山中：一番嬉しかったのは「泣けた」という声です。兄弟の話とか、自分の人生に投影して観てくださった方の反響は、すごく嬉しかったです。意外ではないのですが、露木要役の嵐翔真くんについて「彫刻みたいだった」という感想があって。露木の人気がすごいな！と思いました。
― 現在、映画の宣伝活動で地方も回っていますが、高松さんとの距離感がさらに縮まったと感じるエピソードはありますか？
山中：名古屋へ宣伝に行った時、スケジュールに余裕があったので、夜はみんなでご飯を食べに行きました。翌日も昼に4時間ほど空き時間があって、ショッピングに行きました。グループの活動では地方を満喫できることがあまりないので、4時間もゆっくりできたことが人生で初めての経験で。M!LKのメンバーより名古屋を一緒に満喫した人はアロハくんになりました！
― 最後に、まだ公にしていない『純愛上等！』の注目ポイントがあれば教えてください！
山中：リュックを2階から落として、アロハくんに下でキャッチしてもらうシーンがあるのですが、あのリュックが意外と重くて。アロハくんが大変そうでした（笑）。でもキャッチは上手でした！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
