【UNIQLO and JW ANDERSON】待ってたーーッ！ 大人が狙いたい「新作アイテム」

そろそろ本格的に春服をチェックしたい頃。人と差をつけたい大人女性は【UNIQLO and JW ANDERSON（ユニクロ アンド ジェイダブリュー アンダーソン）】の「新作アイテム」をチェックしてみて。春夏コレクションらしいカラーづかいが特徴的で、大人もプレッピーで軽やかなスタイルを楽しめそうです。2月27日発売。ぜひ今からチェックしておいて。

1枚でサマ見え！ ハーフジップスウェット

【ユニクロ】「スウェットハーフジップシャツ」\3,990（税込）

ハーフジップでインナーとのレイヤリングが楽しめるスウェットシャツ。胸元ポケットのロゴがアクセントに。裾のドローコードを絞るとシルエットの調節ができます。ショート丈で、スカートともパンツとも好バランスに着られそう。華やかなオレンジのほか、爽やかなブルー・グレー・ブラックもラインナップ。

配色パイピングがアクセント！ 大人も穿きやすいパンツ

【ユニクロ】「トラックパンツ」\4,990（税込）

サイドに施された配色パイピングがアクセントになるパンツ。落ち感のある素材できれい見えしそう。裾のファスナーを上げると、抜け感をプラスできるのもポイントです。後ろポケットには刺繍ロゴ入り。ブラウン・オフホワイト・ブラックの3色展開です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M