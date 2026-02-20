「オケージョン → 公園まで活躍」って！【N+】の春新作がスゴい！

「オケージョン服、普段も着られたらいいのに」──そんな風に思ったら、ココをチェック！ あのニトリから生まれたファッションブランド【N+（エヌプラス）】にこの春、「普段着にもなるオケージョン服」が勢ぞろいしています。これぞ、「お、ねだん以上。」のコスパ服！ その魅力を、FTNメディアアイコンで3児のママでもある髙松 愛里さんがリアルに体験。オススメのアイテムを試してみたので、要チェック！

オケージョン服もここまで進化！【パンツ着回し①】

ツイードジャケット \7,990／ボータイプルオーバーブラウス \2,392／ソフトストレッチセミワイドパンツ \3,990（レギュラー丈・ロング丈）／パール調ピアス \799



『オケージョンから公園遊びにまで使えるなんて、スゴい！』と髙松さん。

『普段からキレイ目のファッションをすることが多いのですが、N+の服にはビックリ。きちんとして見えるのに、動きやすくて着心地もとても良い！ 今回はいているセミワイドパンツは、もっちり素材感で快適。しかもストレッチ生地なので、しゃがむのも楽々。シワになりにくい素材感なので、セレモニーへ向かうまでの移動も、不安にならない。この服なら、帰り道で子供に公園に寄りたいと言われても安心』とのこと。

普段も使えるオケージョン服！ 完売間近もあるのでチェック！

アクティブに動く日も頼りたい！【パンツ着回し②】

抗菌防臭カルゼシャツ \2,990／毛玉が出来にくいベーシックニット \2,990／ソフトストレッチセミワイドパンツ \3,990（レギュラー丈・ロング丈）／オーバルエポネックレス \999／べっ甲柄カラーピアス \999

先程のセミワイドパンツを着回して、今回はOFFの日をテーマにコーディネート。

『程よい艶感のあるアイテムなので、キレイ見えしつつも、動きやすくて子供と一緒でも安心。お家で洗えるので、汚れも気にならないのも良いですね』。

N+のパンツは大ヒット作！ 春には売り切れも多いので、今からココでチェックを！

SS~LLまでサイズ展開あり。さらにレギュラー丈とロング丈の2種から選べるのも魅力 ※SSサイズはレギュラー丈のみ

『カジュアルさはありつつも、春の華やかな装いをイメージしました。イエローに馴染む、ブラウン系の大ぶりアクセサリーもポイント』とのこと。

1枚で華やか見えする名品！【ブラウス着回し①】

ソフトストレッチミドルジレ \4,990／ケープ襟長袖ブラウス \3,990／ソフトストレッチセミワイドパンツ \3,990（レギュラー丈・ロング丈）

今年のN+オケージョンでもう一つ、髙松さんが気に入ったのが、このブラウス。

『ブラウスの大ぶりのフリルが華やか！ ネックレスがいらないほど、これ1点で着こなしがきまります』と感動の様子。

ブラウスは、インしてもアウトにしてもサマになるように計算されたデザイン

『モードでクールな着こなしをイメージしました。きっちり見えするために、ジレとパンツはセットアップに。バッグはネイビーと好相性のグレーに。ハンドルにはスカーフを巻いて、華やかさをプラス』とポイントを教えてくれました。

お仕事にも使えるブラウスは大ヒット予感！ 詳細はN+サイトのココへ！

カジュアルアイテムとも相性抜群！【ブラウス着回し②】

花粉がつきにくいはっ水UVカットストレッチ軽量コート \5,990／ケープ襟長袖ブラウス \3,990／ソフトカーブシルエットストレッチデニム \2,394／ピンなしベルト \2,241

このアウターとデニムは名作！ ぜひ詳細をココで確認して！

『今度はカジュアルコーデで、ネイビー × ブルーを着てみました。きちんと見えるように、デニムは濃いめのブルーをセレクト。デニムが緩やかなカーブシルエットなので、スッキリ見せるためブラウスはイン。アウターは、この高見え感で6,000円以下！ 花粉がつきにくく、UVカット・はっ水機能付き。さらに、フードも取り外しができるので、送迎や公園に行くときも重宝しそう』とお気に入りのよう。

髙松 愛里：3児のママとして、子育てに奮闘中。長女の小学校受験に向けて、きちんと見えコーデを日々研究。Instagramでは、同世代フォロワーから着こなしや子育ての相談がくることも多々。リアリティはありつつも、憧れてお手本にしたくなる着こなしが人気。

ニトリグループのファッションはいまココまで完成してる！ 全貌はN+サイトでご確認！

