6年前、福岡市の商業施設で女性が当時15歳の元少年に殺害された事件で、女性の遺族が、元少年の母親にも責任があったとして損害賠償を求めている裁判の控訴審です。女性の母親は20日、「元少年の母親が監督義務を果たさなかったことが無差別殺人につながった」と涙ながらに訴えました。



この事件は2020年8月、福岡市の商業施設で、少年院を仮退院したばかりの当時15歳の元少年が、面識のない吉松弥里（みさと）さん（当時21）を包丁で刺して殺害したものです。





元少年は刑事裁判で懲役10年以上15年以下の判決が確定し、服役しています。吉松さんの遺族は3年前、元少年と、その母親を相手取り7800万円あまりの損害賠償を求めて民事裁判を起こしました。1審の福岡地裁は去年3月、元少年に対し、およそ5400万円の損害賠償を命じています。一方で「母親は、元少年に対する監督義務違反があった」などとする遺族側の訴えについては、元少年が事件直前までの4年半、少年院などに入り、親元にいなかったことなどを理由に棄却しました。判決を受け、吉松さんの遺族は元少年の母親に対してのみ控訴しています。20日に福岡高裁で開かれた控訴審で、吉松さんの母親が、涙で声を詰まらせながら意見陳述を行いました。■吉松さんの母親「事件当時、元少年はまだ15歳です。母親の責任がないはずがありません。暴言を浴びせ暴力行為を繰り返して性的な虐待もしていた人です。福祉を利用すれば育児放棄が許されるというのでしょうか。」家庭内での幼少期の虐待が元少年の人格形成に影響を与えたと訴えました。刑事裁判では、元少年が小学生のころから粗暴性を理由に、病院や支援施設を転々としていたことが明らかになっています。その後、14歳で少年院に入りましたが、仮退院の際、母親に身元の引き受けを拒否されたことから更生保護施設に入り、翌日、脱走して犯行に及びました。■吉松さんの母親「いったんは少年院から出てくる息子を引き受けるような態度を取りながら、最後の最後で結局突き放した母親の態度に元少年がどれだけの絶望を味わったのか。その絶望が、この事件を引き起こしたことは間違いありません。」吉松さんの母親は「親としての監督義務を果たさなかったことが無差別殺人につながった」として、改めて元少年の母親の責任を認めるよう求めました。一方、被告の元少年の母親側は「およそ4年半の間、元少年は母親と時間的にも物理的にも離れていた。少年が事件を起こすと見通すことはできなかった」などと主張して棄却を求め、控訴審は20日、結審しました。■吉松さんの母親「事件当時から今まで毎日毎日、思い出さない日はありません。きのうから裁判のことが気になって眠れなくて、弥里の仏壇に何回も何回も拝みにいった。きょうは、ちゃんと言えたと報告したいと思っています。」判決は3月25日に言い渡されます。