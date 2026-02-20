元つばきファクトリーの浅倉樹々が２０日、所属事務所の公式サイトで芸能界復帰を発表した。

所属事務所は「浅倉樹々ですが、４月より芸能活動を再開することとなりました」と報告。「本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました。今後の活動に関しては、弊社ホームページ及びＳＮＳにてお知らせして参ります」とした。

浅倉は２０２３年４月までハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」のメンバーとして活動。卒業後もソロで活動を続けていたが、昨年３月末をもって「トリマーとして動物と向き合い、愛情を注ぎ、飼い主さんのサポートを全力で努めていきたいと思っています」と明かし、芸能界を引退していた。

同サイトでは、浅倉本人のコメントも掲載され「突然のお知らせになりますが、この度、芸能活動を再開する事となりました。歌う事、表現をする事が大好きなのは変わらず、人生の中で今しか出来ないことを考えた結果もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い今回決断致しました」と吐露。「離れた期間で多くの学びがあり、新たな自分にも出会う事が出来ました。そこでの経験も踏まえ、また一から気持ちを改め皆様と一緒に歩んでいけたら幸いです。どんな風に過ごしていたか心境に関する事や活動に対しての想いなどはまた詳しくつづりたいと思います。応援の程よろしくお願い致します」と呼び掛けた。