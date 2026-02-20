関西発のエンタメ集団「ＧＡＫＵＲＡＮ‐ＢＯＹＺ（ガクランボーイズ）」のデビュー公演「〜学ラン騒ぎ〜『起立・礼・爆走！』」（２８〜３月１日、大阪・インディペンデントシアター２ｎｄ）の全３公演が全席完売になったと２０日、発表された。

「学ラン」がトレードマークで「頑張る姿を通して、あなたを応援する」をコンセプトに活動するのエンタメ集団。芝居やダンス、ラップなど枠にとらわれない表現力を武器に、ステージを展開している。

公演の構成・演出は、近畿大学舞台芸術学科出身で、ダンスカンパニー「男肉 ｄｕ Ｓｏｌｅｉｌ」の団長としても知られる池浦毅が担当。コント台本はワタナベエンターテインメント所属「Ｇパンパンダ」の星野光樹が務め、タイトル通り止まることなく“爆走”するＧＡＫＵＲＡＮ‐ＢＯＹＺを届ける。

最年長の高翔太郎は「デビュー公演までに積み上げたものの全てをこの瞬間にぶつけたい。一緒に最高の思い出を作りましょう！」と呼び掛けると、永田海渡は「『楽しかった』と思っていただける舞台になるよう全力で挑みます」と意気込んだ。

「ＧＡＫＵＲＡＮ‐ＢＯＹＺ」は「関西俳優ユニットオーディション」で選出された７人で構成。メンバーは浜口天之介、永田海渡、谷川拓斗、高翔太郎、源伊吹、吉岡拓海、青沼怜生で、昨年１２月に結成された。