¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤ÇÁ¡ºÙ¡¢´ïÍÑ
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶ä¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤Ï¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö²È¤Ë¥ª¥¿³è¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡£ºäËÜ¤Î¿ä¤·¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ÑµÒ¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ±éµ»¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤âÆÀ¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤è¤¯µã¤¯¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤ÇËÜÈÖÁ°¤Ï¥³¡¼¥Á¤é¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤¬±éµ»¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÛË¥¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Êºî¶È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤¢¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï°áÁõ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿º´Æ£½Ù¤¬Â¾Áª¼ê¤Î°áÁõ¤ò¼Ú¤ê¤¿ºÝ¡¢¿Ë¤È»å¤ÇÈùÄ´À°¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤«¤éµß¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ç¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£