ビビる大木、矢作兼が、「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」（3月9日〜同15日）公式アンバサダーに就任し、19日発表された。

同局の人気番組が「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」を指す“ウェルビーイング”をテーマに発信する1週間。同局では「テレ東のコンテンツには、グルメ、推し活、旅など、実はウェルビーイングな内容がたっぷり詰まっているかもしれません」とし、「自分をごきげんにする“ちょっと幸せな瞬間”をたくさんの人に届ける1週間です」としている。

アンバサダーには、人気番組「家、ついて行ってイイですか？」（日曜午後8時50分）でMCを務めている大木と矢作が就任。

大木は「みなさんの生活の中で、実は人から見るとささやかだけど、自分にとっては大きな幸せということがあると思います。そんなことを見つけながら、このWEEKを楽しみたいと思います！」。矢作は「うまくいくように本当にもう全部背負っていきたいと思います。ウェルビーイングは任せてください、片手間でやりません。頑張って全力で行きたいと思います」とコメントしている。